Cocoricò Tapes, le voci della notte Trasgressioni sotto la Piramide

Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella prodotto tra Cesena e Forlì, sarà proiettato stasera alle 21:30 all’Arena San Biagio, all’interno della rassegna estiva Across the Movies. Cocoricò Tapes racconta il mito della storica discoteca di Riccione durante la direzione artistica di Loris Riccardi, quando il locale era luogo di trasgressione e avanguardia artistica, Tempio della notte per una generazione che ogni sabato sera viveva lì dentro un vero e proprio rito collettivo. Nato grazie al ritrovamento di VHS girate all’interno del locale, il documentario è un viaggio visivo e sonoro nel Cocoricò e negli anni ‘90. Un viaggio possibile grazie al connubio tra le musiche di Matteo Vallicelli, il ricco materiale d’archivio inedito e le interviste ai protagonisti della Piramide: Loris Riccardi, Giuseppe Moratti, Renzo Palmieri, Principe Maurice e Silvia Minguzzi.