Colpaccio Sammaurese. Vittoria al gusto salvezza

Sammaurese

1

victor san marino

0

SAMMAURESE (4-4-1-1): Ravaioli 6, Tamai 6 (24’ st Canalicchio 6), Morri 6,5 Scanagatta 6, Bolognesi 6,5, Misuraca 7, Nisi 6, Scalini 6, M. Lombardi 6,5 (41’ st Frosio sv), Campagna 6, Pacchioni 6 (42’ st Maltoni sv). All.: Taccola.

VICTOR SAN MARINO (3-5-2): Pazzini 6,5, L. Lombardi 5,5, (24’ st De Santis 6), Onofri 6, Tosi 5,5 (12’ st Bertolotti 6), Sollaku (32’ st Villanova sv ), Haruna 6 (42’ st Lozza sv ), Eleonori 5,5 (12’ st Carlini 5,5,), Lattarulo 6, Deme 5,5 , D’ Este 6, Arlotti 6. All.: Cassani.

Arbitro: Gai di Carbonia.

Rete: 41’ pt Misuraca.

Note: espulso al 50 ‘st D’ Este, Cassani (all. Victor San Marino); ammoniti Tamai, Scanagatta, Scalini, Tosi, Arlotti, Carlini; Spettatori 200 circa; angoli 4 a 3 per la Sammaurese; recupero 1’ e 5’.

La Sammaurese compie un passo, probabilmente decisivo verso la Salvezza, il Victor San Marino incappa nel secondo passo falso nel giro di quattro giorni: questo in sintesi è quanto successo al ’Macrelli’. I giallorossi di casa hanno messo in campo di nuovo una prestazione di sostanza come spetta a chi vuole salvarsi, oltre a questo hanno confezionato un bel gol e tenuto sempre alta la soglia della concentrazione.

Il primo tentativo, piuttosto velleitario, porta la firma di D’Este, al 5’ prova una diffacilissima deviazione con la suola spalle alla porta. Il primo tentativo della Sammaurese è ben più pericoloso ma Pazzini compie una bella parata sul destro angolato di Bolognesi. Al 24’ il portiere del Victor è ancora attento e con la punta delle dita alza in angolo il diagonale scagliato da Misuraca ben servito da Campagna. Al 35’ la più chiara occasione da rete per il Victor di tutto l’incontro: Arlotti da sinistra fa partire un rasoterra potente che Morri riesce a intercettare. L’azione seguente esalta di nuovo i riflessi di Pazzini che respinge il colpo di testa di Pacchioni. Al 41’ il risaltato si sblocca: Matteo Lombardi sprinta e riesce a saltare Lorenzo Lombardi e mettere in area la palla che Misuraca (nella foto) trasforma nel gol che farà la differenza. Nella ripresa la Sammaurese poco alla volta arretra a protezione di una vittoria troppo importante per essere messa a rischio. Nel finale D’ Este si becca il rosso, anche troppo severo per una prolungata trattenuta su Canalicchio e dopo il triplice fischio anche Stefano Cassani viene espulso.

Roberto Daltri