Comando dei carabinieri, . Annunziata ai saluti

Il comandante della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico è stato promosso di grado. Flavio Annunziata da capitano è infatti diventato maggiore e questa per lui sarà l’ultima estate al comando in riviera. Dopo sei anni di permanenza a capo della compagnia che oltre a Cesenatico è competente per gli altri tre comuni costieri della provincia di Forlì-Cesena e di tutto il territorio della Valle del Rubicone, a settembre si trasferirà ad Ancona dove sarà il comandante della Compagnia del capoluogo marchigiano. Annunziata, 43 anni, originario di Torre Annunziata, è sposato e padre di un figlio. In carriera ha prestato servizio per 4 anni al Reggimento Carabinieri Campania Secondigliano a supporto dell’Arma territoriale, impegnato soprattutto in attività di perquisizione e catture di malviventi. Dopo il terremoto a L’Aquila nel 2009 è stato un mese a sostegno della popolazione e ha ricevuto una benemerenza della Protezione Civile. Il primo incarico di comando lo ha avuto nella Compagnia di Aversa, dove dal 2011 al 2013 è stato capo della Sezione, poi sino al 2016 capo della Sezione operativa e successivamente per due anni è stato a capo del Nucleo operativo radiomobile, in un territorio con un alto indice di criminalità, dove è stato sul fronte del traffico internazionale di stupefacenti e delle organizzazioni malavitose del clan dei Casalesi.

Annunziata in quegli anni ha seguito dieci casi di omicidio, tutti risolti con la cattura dei responsabili, ricevendo numerosi riconoscimenti e ben 11 encomi. Negli ultimi sei anni dal 2018 ad oggi, al comando della Compagnia di Cesenatico, Flavio Annunziata si è occupato di casi importanti, che hanno avuto un risalto anche a livello nazionale. Uno di questi è l’arresto dell’autore dell’aggressione e della violenza sessuale nei confronti di una donna di 60 anni residente a Gatteo a Mare avvenuta all’inizio del 2022, con il bruto che è stato fermato in un piccolo centro della provincia di Verona, dopo una serie di accurate indagini in tutto il nord Italia. Fra le attività svolte sulla costa e nella Valle del Rubicone, spiccano quelle legate alla sicurezza sulle strade, la prevenzione dei reati e il contrasto allo spaccio di droga, con i fermi e le denunce di decine di spacciatori, molti dei quali sono introdotti sul nostro territorio da organizzazioni legate alla malavita ed al narcotraffico dell’Albania. Recentemente Annunziata si è impegnato molto anche sul versante delle truffe agli anziani.

Giacomo Mascellani