Come educarci alle differenze?. Oggi l’incontro

"Educare alle differenze": oggi dalle 15 alle 18.30 nella biblioteca Comunale di San Mauro Pascoli avrà luogo il primo di un ciclo di cinque incontri per esplorare il proprio maschile e femminile attraverso l’utilizzo di tecniche corporee, così da renderci consapevoli del perché possiamo parlare di un Maschile e di un Femminile. Il corpo, la mindfulness, il genere e l’orientamento sessuale diventeranno strumenti per conoscere noi stessi. Conduce il percorso Luca Gessaroli operatore mindfulness. Per info: www.agedoromagna.it. Il laboratorio esperienziale è gratuito.

Si invita la prenotazione: agedoriminicesena@gmail.com, 3482250478; 338-4482951.

e. p.