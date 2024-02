Comune e PlanGreen uniti per l’energia pulita

di Ermanno Pasolini

Il Comune di San Mauro Pascoli ha varato un accordo di partenariato pubblico-privato con la società PlanGreen ai fini della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico del Comune in concomitanza con l’istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) a servizio della cittadinanza sammaurese. Secondo l’amministrazione comunale si tratta di un accordo pionieristico che segna un importante passo in avanti nell’affrontare le sfide ambientali, promuovere lo sviluppo sostenibile della comunità locale e, al contempo, combattere il fenomeno della povertà energetica.

La CER sarà un’infrastruttura condivisa che consentirà ai residenti di San Mauro Pascoli di accedere a energia pulita e sostenibile proveniente da fonti rinnovabili, come il solare. "Questa iniziativa non solo contribuirà a ridurre le emissioni di carbonio e a mitigare i cambiamenti climatici, ma avrà anche un impatto significativo sull’economia locale – dice Luciana Garbuglia sindaca di San Mauro Pascoli –. L’adozione di fonti rinnovabili consentirà di abbattere i costi a lungo termine e significative economie di scala".

"Come Comune ci impegniamo a lavorare per garantire una transizione senza soluzione di continuità verso un futuro energetico sostenibile e prospero per tutti i cittadini – continua –. In questa prima fase il progetto prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli immobili: l’Asilo nido Il Bruco, le Scuole materne Il Pettirosso e Usignolo, le Scuole elementari Zavalloni e Montessori, la Scuola media "Pascoli", la Palestra di via XX Settembre, il Deposito comunale di via Villagrappa, il Centro sociale di via del Centro e la Casa Protetta per gli anziani di ASP del Rubicone".

Il valore totale dell’investimento è di 1.771.202,43 euro (totalmente a carico del soggetto privato) e la durata della concessione è di 20 anni. "Ora faremo la gara pubblica per l’affidamento dell’intervento – conclude la sindaca –. L’affidamento dei lavori verrà effettuato entro maggio 2024. Questa operazione, definita "off-balance", ossia neutra ai fini della contabilizzazione in bilancio, comporterà una riduzione dei costi di gestione a carico del Comune sulle utenze elettriche degli edifici pari a 105mila euro, che si aggiunge ai benefici per le famiglie aderenti al alla Comunità energetica.