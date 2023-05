Con il quad a domicilio "Il fango non mi fa paura"

Ormai la fase acuta dell’emergenza è alle spalle, l’acqua che aveva invaso le zone vicino al fiume si è ritirata tante frane sono state bonificate. Tante ma non tutte. Soprattutto nei territori collinari del nostro comprensorio restano infatti alcune vie di comunicazione interrotte, per le quali serviranno mesi, se non anni, per il ripristino e in certi casi alcune abitazioni sono ancora molto difficili da raggiungere. Per questa ragione Thomas Boschi, cesenate di 40 anni da giorni sta rilanciando sui social network la sua disponibilità a intervenire gratuitamente utilizzando il suo quad nelle zone più impervie. Il suo intento è quello di consegnare medicinali, generi di prima necessità o semplicemente anche di portare un sorriso a chi sta vivendo giornate terribili. "Il fango non mi fa paura, dove gli altri scappano, io vado". Scrive Boschi, dicendosi peraltro in contatto con un gruppo di persone anch’esse dotate di quad e anch’esse più che disponibili a offrire il loro contributo in questa fase emergenziale.

"Già dai primi giorni dell’emergenza – racconta – sono in giro a recuperare auto finite nella morsa dell’alluvione o altri oggetti altrimenti difficilmente raggiungibili. Conosco bene il territorio e so come muovermi, in sicurezza. Sono stato anche a Linaro, ma non ci sono limitazioni geografiche specifiche: chiunque abbia bisogno di aiuto può contattarmi". Boschi, che ha anche una pagina dedicata agli aggiornamenti sugli stati d’allerta climatici nella quale fornisce indicazioni sullo stato dei fiumi e delle frane, può essere contattato al numero 3478835978 o tramite Facebook.