"Con la Farneti per cambiare. Mercato Sarceno"

Ombretta Farneti, attuale capo dell’opposizione di centrodestra (lista "Cambia Mercato") in consiglio comunale di Mercato Saraceno, è la candidata sindaco alle prossime elezioni del 2024. Lo annunciano con questa nota Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, che saranno al suo fianco con convinzione e determinazione nella prossima sfida elettorale: "Ombretta Farneti è il candidato giusto per interpretare perfettamente, insieme alla lista civica e alla squadra che la affiancheranno in campagna elettorale, le necessità e i desideri dei cittadini". "L’ottimo lavoro compiuto – aggiungono - negli anni di opposizione in Consiglio comunale rappresenta un valore aggiunto e la garanzia di competenza e conoscenza delle dinamiche amministrative. Il suo essere imprenditrice, attiva e conosciuta sul territorio, la rende la persona giusta per guidare una formazione, appoggiata da tutto il centrodestra in maniera unitaria, capace di dare una valida alternativa amministrativa a Mercato Saraceno". Le caratteristiche espresse da Ombretta Farneti, - dicono sempre i partiti che la sostengono - sono esperienza, concretezza, attaccamento al territorio e tanta energia, e quindi ha tutte le carte in regola per consentire a Mercato Saraceno di voltare pagina rispetto a una lunga storia di amministrazioni di sinistra che hanno impedito al territorio comunale di sviluppare tutte le proprie potenzialità. Nella vallata del Savio sono due i Comuni con maggioranza di centro-destra, Sarsina e Verghereto da sempre, o quasi, amministrati da questa coalizione - e su questo aggiungono Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati – "il centrodestra ha dimostrato di saper amministrare con competenza nell’esclusivo interesse dei cittadini e del territorio: i risultati alle ultime elezioni politiche hanno testimoniato il notevole apprezzamento degli elettori nei confronti delle forze politiche che stanno governando l’Italia. Quindi sono maturi i tempi per una sana alternanza democratica anche alla guida di Mercato Saraceno: lo sviluppo economico del territorio, la tutela e la valorizzazione dell’attività agricola e turistica, la sicurezza dei cittadini e l’offerta di servizi pubblici, dalle scuole ai trasporti, passando per la sanità, devono essere all’altezza delle legittime aspettative dei residenti". Sul fronte opposto del centrosinistra non vi sono novità di rilievo; non c’è ancora il nome del candidato sindaco che dovrà succedere a Monica Rossi, a scadenza del suo secondo mandato, non più rinnovabile, Nella precedente consultazione elettorale del 2019 a Mercato vinse il centro-sinistra con il 56,8% (nel 2014 con il 48,68%, ndr.) contro il 43,2% della lista di centro-destra.

Edoardo Turci