Concerti ed enogastronomia. Un’estate da vivere a San Mauro

Musica, concerti, incontri con gli autori, la cucina di Zvanì, gli appuntamenti enogastronomici, gli spettacoli di burattini per bambini, il teatro di figura e la poesia. Sono i tantissimi appuntamenti in programma nel calendario "Il giardino di Zvanì – San Mauro Pascoli Estate 2024" che allieteranno l’estate sammaurese nei mesi di giugno, luglio e agosto nel giardino di Casa Pascoli, in piazza e a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. Un calendario realizzato dall’Amministrazione comunale, assessorato alla cultura, in collaborazione con le associazioni culturali del territorio. Un’estate che vedrà arrivare a San Mauro nomi come: Paolo Nori, Loredana Lipperini, Edoardo Prati e Vincenzo Schettini, Fulminacci e Slowdive. A dare il via alle iniziative sarà, sabato 1 giugno alle 17,30 a Villa Torlonia, l’inaugurazione della mostra fotografica "Marco Pesaresi – Portogallo 1989", realizzata dal Comune di San Mauro Pascoli in collaborazione con Savignano Immagini. Per la prima volta vengono esposte oltre 100 fotografie finora rimaste inedite e scattate da Pesaresi durante i suoi viaggi in Portogallo. Sabato 1 giugno serata dedicata alla Festa della Repubblica in piazza Mazzini con la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni e la partecipazione dell’Ensemble dell’Associazione Amici della Musica. Sempre con la collaborazione dell’associazione Amici della Musica, giovedì 21 giugno, dalle ore 20,45 torna in piazza Mazzini la Festa Europea della Musica. Serate a ingresso libero. Info: Biblioteca Pascoli 0541 933656; Ufficio Cultura 0541-936042; Musei Parco Poesia Pascoli: 0541 936070; Iat San Mauro Mare: 0541 346392. www.comune.sanmauropascoli.fc.it