Concerto natalizio per l’Aido nella Collegiata

Il gruppo intercomunale Savio-Rubicone dell’Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi tessuti e cellule) in occasione dei 50 anni dell’associazione organizza ‘Il ritmo dei sogni’, concerto di Natale che si svolgerà oggi alle 17 nella chiesa Collegiata di Santa Lucia. Simone Antoniacci & The Christmas Band (foto) proporranno brani tipici della tradizione natalizia italiana e internazionale, arie sacre ed evergreen che si sposano, come significato e musica, con l’atmosfera e il senso del Natale: solidarietà, sensibilità e armonia.