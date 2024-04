Concerto sold out per Tony Hadley

Tony Hadley in concerto al Teatro Comunale di Cesenatico martedì alle 21, concludendo così la stagione invernale. Il cantante, oggi 63enne, divenuto famoso con gli Spandau Ballet con la quale ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, da diversi anni ha intrapreso l’attività di solista e fa letteralmente il giro del mondo in tournée. Il concerto inizialmente si sarebbe dovuto tenere il 22 febbraio, ma è stato rinviato per un infortunio ad un ginocchio dell’artista. Lo spettacolo ha già fatto registrare il tutto esaurito addirittura settimane prima, nonostante il costo dei biglietti sia di 60 euro per la platea, 50 euro per i palchi e 30 euro per il loggione. Sono prezzi decisamente fuori mercato per la bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, dove solitamente si spende un terzo di questa cifra, ma tanto occorre per assistere allo spettacolo che consentirà una operazione nostalgia, con l’artista interprete di successi intramontabili come True e Through the Barricades. Per l’occasione Hadley salirà sul palco insieme alla "The Fabulous TH Band".

Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni contattando nei giorni feriali l’Ufficio Cultura e Teatro del comune di Cesenatico in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria (0547 79274), oppure inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it. Essendo esauriti i posti, l’unica speranza di trovare un biglietto è la rinuncia di persone che hanno prenotato, per questo il botteghino aprirà alle 19.30, un’ora e mezza prima del concerto. L’assessore alla cultura del comune di Cesenatico, Emanuela Pedulli, è molto soddisfatta di questo finale di stagione: "Concludiamo alla grande una ottima stagione invernale. Vedere il nostro pubblico partecipare, gioire o stare in religioso silenzio con gli occhi intrisi di emozione, fa sì che il nostro sia un Teatro con la T maiuscola e questo per noi è motivo di orgoglio".

Giacomo Mascellani