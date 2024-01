Concorso pubblico: come iscriversi

Il Comune di Bagno di Romagna ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un Esperto Amministrativo Contabile, da inserire nella struttura comunale al livello di Funzionario ad Elevata Qualificazione. È possibile inoltrare domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, tramite il Portale Unico del reclutamento raggiungibile al sito https://www.inpa.gov.it/ Il termine per presentare domanda scade il 19 febbraio 2024.

Per partecipare è necessario essere in possesso della Laurea triennale o di primo livello o laurea vecchio ordinamento. Per Info.: 0543/900409; e-mail:personale@comune.bagnodiromagna.fc.it.