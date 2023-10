Condanna a 8 mesi ma pena sospesa al 23enne fermato dai caraibinieri

E’ stato condannato a otto mesi (la pena è stata sospesa), il giovane 23enne straniero che era stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Cesenatico.

Il ragazzo, che aveva trovato alloggio in una stanza in affitto nella zona di Ponente, era stato notato da una pattuglia dell’Arma mentre faceva dei movimenti sospetti e cercava di allontanarsi in bicicletta alla vista dei militari, che di conseguenza lo hanno raggiunto e lo hanno fermato e pizzicato con 38 grammi di cocaina, che non è una modica quantità. Il giudice aveva chiesto per lui 4 anni e 7 mesi, quindi una pena sicuramente severa, ma il legale del 23enne è riuscito a far pesare il fatto che non vi sono prove di spaccio, così è arrivata una condanna a soli 8 mesi.