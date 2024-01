Confartigianato, 130 pratiche gratuite per gli alluvionati

Confartigianato Cesena, fin dai primi giorni successivi all’alluvione del maggio scorso, si è attivata per assistere le persone e le famiglie cesenati che hanno subito danni, destinando un fondo centomila euro a favore delle imprese colpite dall’alluvione e mettendo in campo tutta una serie di servizi che comprendono anche l’affiancamento al Comitato Alluvionati di Cesena, fornendo informazioni, consulenza ed assistenza per l’ottenimento del contributo di immediato sostegno pari a cinquemila euro. "Abbiamo svolto gratuitamente attingendo al Fondo alluvioni creato da Confartigianato - mette in luce il Gruppo di Presidenza Confartigianato Cesena (Stefano Ruffilli, Marcello Grassi e Daniela Pedduzza)- 130 pratiche per altrettante famiglie, inoltre abbiamo costituito una rete di otto tecnici, associati a Confartigianato, che possono affiancare le famiglie per la predisposizione della perizia e dell’inserimento nella piattaforma Sfinge, per l’ottenimento del contributo disposto dal Bando del Commissario Straordinario dell’importo massimo di ventimila euro. La rete dei tecnici ha condiviso con Confartigianato un protocollo di attività che ogni professionista si impegna ad osservare nell’espletamento dell’incarico ricevuto dalle persone interessate, ad un compenso professionale predefinito nel rispetto della trasparenza e della certezza del costo della pratica. La sinergia tra associazione e gruppo di tecnici produce un valore aggiunto con Confartigianato che può esercitare il peso della rappresentanza con gli enti preposti (Comuni, Commissario, Regione) e i tecnici che mettono a disposizione la loro esperienza e la professionalità richieste. Le persone interessate possono trovare presso i nostri uffici l’elenco dei tecnici convenzionati per poi scegliere liberamente il professionista da incaricare".