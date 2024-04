Confartigianato alle urne. Eletti due nuovi presidenti

È stato eletto dall’assemblea dei 63 delegati di Confartigianato Cesena il nuovo consiglio direttivo per il mandato 2024-2028, il quale ha poi proceduto all’elezione del nuovo Gruppo di Presidenza formato da Daniela Pedduzza (riconfermata dopo il primo mandato, ingegnere impiantista presso lo studio associato cesenate Sai), Stefano Soldati (titolare dell’impresa metalmeccanica Mpc) e Fulvia Fabbri (socio amministratore dell’impresa New Gomm srl).

Fanno parte del direttivo anche, Andrea Baraghini, Rita Cicognani, Maria Grazia Gasperoni, Marco Giangrandi, Alessandro Molari, Mario Picone, Matteo Brighi, Ivano Scarpellini, Claudio Alessandrini, Pietro Buccellato, Alessandro Fagioli, Alan Sacchetti, Raffaele Sarmati.

Si tratta di otto delegati eletti dall’assemblea a cui si aggiungono come membri di diritto i tre presidenti dei movimenti di Confartigianato Donne Impresa, Gruppo Giovani e Anap pensionati e i cinque presidenti dei comitati di zona operativi nell’intero territorio cesenate. Arnaldo Francisconi è presidente del Collegio dei revisori dei Conti di cui fanno parte anche , Angelica Bertozzi e Linda Giorgini.

Quella scaturita dal rinnovo, che ha visto ben 1076 imprenditori al voto dopo i venti incontri preparatori nei 15 comuni, è un’assemblea di delegati rinnovata con 27 nuovi ingressi su 63 e un’età media di 48 anni. Le donne sono 17 e 14 gli under 40.

"L’obiettivo dei nuovi organi di Confartigianato cesenate – mettono in luce il nuovo Gruppo di Presidenza e il segretario Stefano Bernacci – è quello di accompagnare le imprese nelle sfide dello sviluppo, in particolare dell’innovazione e della sostenibilità. L’associazione si pone come luogo di incontro e networking con strumentii fra cui la Comunità digitale, il Campus d’impresa, lo Sportello sostenibilità per affrontare il mercato con serie prospettive di crescita".

"A Confartigianato Cesena –aggiungono presidente e segretario – fanno capo oltre tremila imprese associate, 4500 imprenditori e un patrimonio di circa diecimila persone che vi si rivolgono per servizi e consulenze ed è per questo che l’organizzazione si pone come anche attore con una precisa responsabilità sociale verso la comunità di appartenenza".