Confartigianato dona centomila euro per le imprese colpite

Centomila euro per gli imprenditori cesenati e le loro famiglie colpiti dall’alluvione verranno devoluti da Confartigianato Federimpresa Cesena. Lo ha annunciato il Gruppo di Presidenza Confartigianato (Daniela Pedduzza, Stefano Ruffilli e Marcello Grassi) all’assemblea dei sessanta delegati a cui ha preso parte il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, in segno di vicinanza della Confederazione al territorio colpito. È stato inoltre aperto da Confartigianato Emilia Romagna un conto corrente per chi intende effettuare donazioni a favore dei territori colpiti dalle calamità. Confartigianato Imprese Emilia Romagna Alluvione Emilia Romagna 2023: IT28R0623002411000030538939. Il presidente nazionale Granelli ha assicurato il massimo impegno per stimolare l’esecutivo a interventi eccezionali e soprattutto tempestivi a partire dall’erogazione di incentivi e ristori da parte del Governo per far fronte ai danni subiti e dalla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione delle zone vittime della calamità in a Romagna. Ha inoltre ribadito la necessità di interventi migliorativi per il governo del suolo e la preziosa opera che possono svolgere le imprese artigiane nella manutenzione preventiva. Granelli ha inoltre tenuto un incontro nella sede cesenate di Confartigianato con presidenti e segretari delle Confartigianato delle zone colpite di Cesena, Forlì e Rimini e Ravenna. Nell’assemblea è subito affiorata la commozione alla proiezione del filmato sulle scene cittadine della devastazione e dei soccorsi tra il fango e le macerie, sulle note della canzone ‘People help the people’. L’imprenditore delegato Marco Giangrandi, impegnato in prima linea nell’area alluvionata adiacente al Savio è intervenuto per rimarcare l’impegno volontario assicurato dagli artigiani, dagli idraulici agli elettricisti agli addetti al movimento terra, che nei giorni dei soccorsi si sono prodigati con attrezzi, macchinari e strutture rinunciando a lavorare in azienda per prestare i primi interventi nelle case liberate da acqua e melma, sino a tarda notte. Il Gruppo di Presidenza di Confartigianato ha messo in luce l’impegno di prossimità in questi giorni di assistenza e soccorso e ha rimarcato che le imprese artigiane possono fungere da perno, nel loro presidio nel territorio, nella sfida della sostenibilità ambientale, il grande tema al centro dell’annata associativa, e nel contrasto al dissesto idrogeologico con più sistematiche manutenzioni e interventi di prevenzione.