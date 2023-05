Confartigianato, tutto il personale sul territorio

Tutto il personale delle sedi territoriali lascia gli uffici e va casa delle imprese, nei laboratori e negli stabilimenti. Oggi è un giorno speciale per Confartigianato Federimpresa Cesena, con tremila imprese e cinquemila imprenditori associati attorno ai quali ruota un mondo di familiari, collaboratori e familiari dei collaboratori di numerose migliaia di persone, molte delle quali sono state direttamente colpite dall’alluvione o negli stabilimenti o nelle case. "Per tutta la durata della giornata di domani, martedì 23 maggio - comunica il gruppo di presidenza dell’associazione di categoria -, lo staff di Confartigianato Cesena si sposterà dagli uffici per recarsi nei laboratori e dei capannoni delle imprese in segno di straordinaria vicinanza per la calamità abbattutasi in Romagna con l’iniziativa ‘Essere in Impresa’. Ciò avverrà anche nei comuni in cui la situazione è più precaria, con le frazioni isolate."L’incontro di domani sarà utile - prosegue il gruppo di presidenza - anche per confrontarsi sui danni eventualmente subiti e su una prima quantificazione dei danni, Le stime sono problematiche anche perché l’economia romagnola opera prevalentemente secondo filiere produttive, per cui ai danni diretti si aggiungono gli impatti indiretti per tutte le imprese inserite nella catena del valore agroalimentare nonché in quella turistico-ricettiva".