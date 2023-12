Confartigianato, un anno di svolta: "Comunità digitale marcia in più"

Comunità digitale, Campus Impresa, Sportello sostenibilità: sono le nuove creature di un 2023 di svolta, pur caratterizzato dall’alluvione e dalle problematiche scaturite, per Confartigianato cesenate, tremila imprese e cinquemila imprenditori associati, che si accinge al rinnovo dell’assemblea dei delegati, del consiglio direttivo e del Gruppo di Presidenza.

"In un contesto complesso, Confartigianato ha allargato il bacino delle imprese accompagnate - mette in luce il Gruppo di Presidenza (Stefano Ruffilli, Daniela Pedduzza e Marcello Grassi) - con interventi i realizzati in tutto l’arco del 2023 sui driver dello sviluppo: la sostenibilità, la sfida digitale e quella delle competenze. Abbiamo realizzato la Comunità digitale con l’adesione di centinaia di imprese ad una piattaforma che consente di condividere progettualità, incontrare esperti e ricevere assistenza, stabilire contatti, fruire di servizi in tempo reale, fare rete tra imprenditori, clienti e fornitori. Nella sfida digitale stiamo approfondendo la problematica della intelligenza artificiale e al nostro recente Open day sono stati un centinaio i partecipanti imprenditori non associati. Non c’è robot o algoritmo che possa copiare il sapere artigiano, ma l’intelligenza artificiale è un’opportunità da calibrare a misura di pmi e siamo a fianco delle imprese anche in questa nuova transizione con il nostro Digital Innovation Hub, sportello per favorire processi di innovazione nelle imprese attraverso una rete di collaborazioni con partner esperti".

"La crescita delle imprese si sviluppa con le competenze - prosegue il Gruppo di Presidenza - e Confartigianato nel 2023 ha avviato il Campus d’Impresa con piattaforma per favorire l’incontro tra aziende e giovani, Scuola di impresa per chi intende avviare l’attività, un piano per favorire il ricambio generazionale e progetti per promuovere i talenti. Nella settimana della sostenibilità Confartigianato ha coinvolto una gruppo di aziende all’avanguardia sul fronte della sostenibilità nelle sue principali declinazioni: energia, welfare, sicurezza, credito e ambiente. Per le aziende nel 2023 abbiamo inoltre creato uno Sportello Sostenibilità, specializzato nell’erogazione di servizi e consulenze in tema di sostenibilità economica, ambientale e sociale".

"Nel 2024 che viene - conclude il Gruppo di Presidenza Confartigianato - proseguiremo su questa strada affinando i nuovi strumenti di vicinanza e accompagnamento alle imprese, promuovendo nuovi strumenti e auspicando che il confronto su come declinare lo sviluppo fra i vari attori territoriali possa ritrovare un necessario ambito di raccordo".