Confcommercio cesenate: "L’associazione cresce con servizi e innovazione"

Bilancio annuale positivo per Confcommercio cesenate che chiude il 2023 con una crescita associativa e l’evoluzione dei servizi. "Confcommercio cesenate – afferma il presidente Augusto Patrignani – è la casa della rappresentanza che dà voce alle imprese in tutti i tavoli del confronto con gli attori politici, economici e istituzionali. A fine anno le imprese cesenati associate sono oltre 2.200, numero stazionario negli ultimi anni, nonostante la crisi strutturale del commercio e il cambiamento epocale a cui è stato soggetto il settore".

I giovani under 40 sono il 14% della base associativa, mentre le imprese rosa rappresentano il 33%. Le sedi sul territorio sono sei con i soci suddivisi al 30 settembre scorso: Cesena 1272, Cesenatico 501, Valle del Savio 222 e Valle del Rubicone 211. La categoria più numerosa è quella dei pubblici esercizi (bar, ristoranti e locali da ballo), il 14% del totale dei soci. Il settore turismo e ricettività (pubblici esercizi, ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari), rappresenta il 25% di tutti i soci Confcommercio. In questo settore i giovani under 40 sono il 20% del totale. I dipendenti di Confcommercio sono un centinaio di recente protagonisti di quattro convention promosse dall’associazione con l’intento di coinvolgere ancora di più la squadra e renderla partecipe delle sfide in tempi di straordinaria complessità.

"Con il 2023 - prosegue il presidente Patrignani - si è chiuso il primo step di cinque anni di investimenti in nuovi servizi strategici che Confcommercio ha creato a partire da Rigenera Impresa, ll laboratorio di consulenza gestionale vicino all’imprenditore sin dalla nascita dell’azienda e che facilita il rapporto con gli istituti di credito. Sono seguite Groove, per accompagnare le aziende nella transizione digitale; Job&Workers che promuove la ricerca e selezione del personale sulle esigenze specifiche delle imprese. Nel 2023 Confcommercio ha avviato il rebranding con nuove identità visive per le società partner, per trasmettere i valori fondamentali del gruppo. Il rebranding è stato curato dall’agenzia The Tailors di San Mauro Pascoli. La riconoscibilità del brand di Confcommercio è tutt’uno con la reputazione guadagnata sul campo in 78 anni di storia della rappresentanza sempre accanto alle imprese associate, dal dopoguerra all’epoca della ‘permacrisi’, il contesto la crisi permanente sistemica che richiede ogni giorno anche ai corpi intermedi capacità di affrontare la complessità offrendo soluzioni rapide ed efficaci ai problemi a vantaggio delle imprese".

Il presidente Patrignani evidenzia che Confcommercio nel 2023 ha promosso numerose iniziative con proposte e progettualità per dare un contributo alla crescita e allo sviluppo territoriale e per il 2024 proseguirà su questa strada. Patrignani conclude auspicando "che dovunque e nei comuni dove si andrà al voto per le comunali il 9 giugno al centro dei programmi elettorali vi siano il sostegno alle piccole imprese, la salvaguardia e il rilancio del commercio di prossimità attraverso piani straordinari che rendano le aree terziarizzare più fruibili anche con interventi sulla mobilità, la vitalizzazione dei centri storici attraverso la riacquisizioni delle funzioni anche degli uffici e dei servizi del terziario oltre a quelle commerciali e culturali, la promozione dei turismi integrati del territorio, il disboscamento della burocrazia e la contrazione della pressione tributaria".