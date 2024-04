Conferiti i Paul Harris Fellow a Zammarchi, Piraccini, Ioli e Pollastri

Nella splendida cornice del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico si è tenuta i giorni scorsi la conviviale del Rotary Club Cesena, presieduto dal professor Massimo Cicognani, presidente del Campus di Cesena dell’Alma Mater Studiorum, dedicata alla cerimonia delle consegne dei Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza rotariana, a quattro personalità del nostro territorio che si sono distinte nel campo della della solidarietà, della cultura e dell’imprenditoria. A seguire i nomi dei premiati e le motivazioni. A Valerio Zammarchi, cofondatore e contitolare del Gruppo Camac Spa, per il grande sviluppo ottenuto in 40 anni di lavoro nei quali ha costruito un’azienda leader di mercato impegnata su più fronti commerciali. A Valchirio Piraccini per aver organizzato diverse spedizioni di aiuti umanitari in favore del popolo ucraino in guerra con la Russia dal febbraio 2022. A Roberta Ioli per l’encomiabile contributo dato alla cultura, alla diffusione della conoscenza della filosofia e alla cura nell’insegnamento dei giovani. A Giorgio Pollastri per il suo instancabile impegno verso gli ultimi sull’esempio di don Oreste Benzi.