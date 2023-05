Confesercenti amplia i confini Nasce l’Area Cesena-Ravenna "Siamo la voce delle imprese"

L’assemblea di costituzione della Confesercenti Area Cesena-Ravenna incrocia l’emergenza per i danni dell’alluvione. L’appuntamento è per lunedì 29 maggio alle ore 16.30 al Teatro Verdi in via Sostegni 9. La manifestazione sarà dedicata totalmente alle considerazioni e richieste delle imprese in questo stato di emergenza.

"Considerate le condizioni che la comunità romagnola sta vivendo – spiegano i dirigenti di Confesercenti – abbiamo riflettuto sull’opportunità di mantenere l’appuntamento o rinviarlo nuovamente: la decisione è stata di confermarlo, spinti dalla convinzione che al momento dello sconforto e del dolore debba seguire quello della ripartenza. Con grande rispetto verso i cittadini e le imprese che hanno subìto danni e verso i quali metteremo il massimo impegno affinché siano aiutati, riteniamo si debba guardare avanti e dire a tutti che ci siamo, che ci stiamo rimettendo in piedi. La nostra Assemblea diventa una grande occasione: non sarà una ‘celebrazione’, ma un momento per fare sentire la nostra voce e per essere a fianco delle imprese".

Confesercenti intende evidenziare le richieste ad Enti Locali, Regione, Governo ed Unione Europea, perciò la tavola rotonda che seguirà gli adempimenti statutari avrà come focus quello dell’analisi della situazione e delle richieste per dar voce al tessuto imprenditoriale.

Emanuele Chesi, capocronista del Resto del Carlino di Cesena coordinerà il tavolo e gli interventi di Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Cesare Soldati, Presidente Confesercenti Cesenate, Monica Ciarapica, Presidente Confesercenti provinciale di Ravenna e Patrizia De Luise, Presidente Nazionale Confesercenti.