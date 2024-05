Confronto a quattro sull’alluvione. Tutti gli appuntamento elettorali

Secondo confronto a quattro tra i candidati sindaco di Cesena. A organizzarlo è il comitato Alluvionati e Franati sul tema ’Dopo l’alluvione, quali scelte urbanistiche la messa in sicurezzadel territorio’. L’incontro, moderato da Vincenzo Mastropasqua, si terrà domani alle 20,30 nella sede dell’associazione Hobby 3^ Età in viale Gramsci.

Oggi pomeriggio al parco Cesuola si terrà la tappa della Fiera delle Cose Belle. Si partirà alle 19 con un aperitivo in musica, insieme a Dj Code2 e, a seguire, alle 20:30, interverrà il sindaco Enzo Lattuca che, assieme alle forze della coalizione, racconterà le progettualità messe in campo in questi anni per il quartiere e gli obiettivi futuri. Domani alle 18 alla sala Auser in via Comandini sarà ospite di Fondamenta-Alleanza Verdì e Sinistra Nichi Vendola. Attuale Presidente di Sinistra Italiana, Vendola dialogherà con Maria Chiara Pacchierini e Ignazio Palazzi. Domani alle 17 al teatro Verdi la sezione giovanile di Cambiamo ha organizzato un incontro ’Ma che ne sanno le giovani generazioni?’ dedicato agli under 30. Sarà l’europarlamentare britannico Graham Watson l’ospite dell’appuntamento di sabato alle 18.30 al bar “Tazza d’Oro” di piazza Almerici. Il capolista Nord-Est della lista Stati Uniti d’Europa parteciperà all’appuntamento “L’Europa degli Stati o gli Stati Uniti d’Europa?”. Al suo fianco Maria Laura Moretti (Italia Viva), anche lei candidata per la stessa lista sotto le insegne dei Libdem.