"Contenitori culturali senza tempi certi"

Potenziamento e ripopolamento di funzioni e rigenerazione degli spazi per il rilancio del centro storico. "Non è una ricetta, ma un percorso da realizzare con step pianificati e rispettati - mette in luce il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani - che da ora richiediamo alle forze politiche e civiche e ai candidati dei vari schieramenti che si misureranno nella competizione elettore del 9 giugno alle comunali di Cesena. Abbiamo sempre sostenuto che la fruibilità del cuore della città scaturisce dal un mix di funzioni integrate. Sui contenitori culturali, parte essenziale dell’offerta del centro, sono anni che vengono indicati Pinacoteca nel palazzo Oir, Casa della Musica a palazzo Mazzini Marinelli e Museo Archeologico alla Malatestiana come poli attrattori, ma la loro realizzazione non ha una tempistica definita e indicata e si colloca in un futuro generico e fumoso. Questa lentezza non agevola l’attrattività del centro storico".