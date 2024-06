Controlli a tappeto nel weekend. Droga e alcol, otto denunciati

Nell’ultimo fine settimana i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno compiuto numerosi interventi per contrastare lo spaccio di droga, l’immigrazione clandestina e garantire la sicurezza sulle strade. Un ragazzino di 16 anni è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti, si trovava ai Giardini al Mare con in tasca un grammo e mezzo di hashish e, dalla perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 50 grammi di fumo e un bilancino di precisione. Due persone sono state denunciate per porto di armi od oggetti atti ad offendere; si tratta di un 25enne pizzicato in via Kennedy a Gambettola con una spranga di ferro cavo lunga 90 centimetri e un bastone di legno lungo 50 centimetri; ed un altro 25enne fermato a Gatteo in via Nazionale Adriatica, con in tasca un coltello a serramanico lungo 20 centimetri con una lama di 10. Sette le persone sorprese alla guida dopo aver alzato il gomito e denunciate per guida in stato di ebbrezza. Un 50enne è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,22, un 43enne fermato sul lungomare con un tasso di 1,63, un giovane di 22 anni al volante di un furgone con un tasso di 1,65, un uomo di 63 anni in viale Trento con un tasso di 1,08, un 43enne con un tasso di 1,2, un 53enne fermato in viale Carducci con un tasso di 1 e un uomo di 34 anni, controllato in via Crispi con un tasso di 0,83. In due casi è scattata la confisca dei mezzi, gli automobilisti non avevano la patente. Quattro gli stranieri denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano: un 25enne fermato sulla via Cesenatico, un 37enne a Savignano, un altro 37enne controllato in viale Trento a Cesenatico ed un uomo di 60 anni fermato in viale Delle Nazioni.