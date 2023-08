Conviviale dell’amicizia per i turisti rotariani

Il Rotary Club Cesenatico Mare ha organizzato la prima festa dedicata a tutti i soci iscritti agli altri club, che attualmente si trovano in vacanza in riviera. L’appuntamento è domani, mercoledì, nella sede del Circolo Nautico Cesenatico, dove a partire dalle 20 si terrà una serata dedicata ai turisti rotariani. È la prima volta che viene organizzata una iniziativa di questo tipo ed una delle più importanti novità di quest’anno, attraverso la quale tutti i componenti del consiglio direttivo del piccolo grande club, con in testa la presidente Lalla Bertolozzi, vogliono dare grande risalto al valore dell’amicizia, tant’è che la serata evento si chiama la "Conviviale dell’Amicizia", che la stessa Bertolozzi ed il past president Francesco Gori, hanno fortemente voluto organizzare a Cesenatico, una città che si distingue soprattutto per l’ospitalità, il calore e la buona cucina. Gli amici rotariani degli altri club romagnoli, delle province dell’Emilia, della Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e provenienti da altre zone d’Italia, per la prima volta potranno ritrovarsi anche in vacanza, per conoscersi e scoprire il piacere di affrontare importanti temi di attualità e vedere come lavora sul territorio il Rotary Club Cesenatico Mare. "L’amicizia è il perno centrale su cui noi ci muoviamo – ha detto Lalla Bertolozzi – e vogliamo dare all’iniziativa un senso importante, aprendoci sempre più agli amici rotariani degli altri club, per condividere assieme i temi di attualità e le idee che possiamo mettere in campo, per aiutare le persone bisognose e migliorare il territorio in cui viviamo". Nel corso della serata sarà presentato il libro "C’era una volta in riviera", scritto da Alessandro Raimondi e pubblicato dalla casa editrice "Il Ponte Vecchio". Assieme all’autore che interverrà nel corso della serata, si potranno così conoscere le storie, i miti e le leggende del XX secolo sulla costa romagnola. L’incontro del Rotary Club Cesenatico Mare al Circolo Nautico Cesenatico è dunque l’occasione per scoprire uno scrittore romagnolo che vive sulla costa ed offre uno spaccato della riviera del secolo scorso. L’appuntamento di mercoledì sera è aperto anche ai familiari ed agli amici, con la cucina che sfornerà ricette marinare, accompagnate da buon vino e bevande. Gli interessati possono avere informazioni al 335 6820828. La partecipazione costa 40 euro per gli adulti e 25 euro per bambini e ragazzini sino a 14 anni di età.

Giacomo Mascellani