Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Vannucchi e Barzasi a caccia di medaglie

Emozioni mondiali. Niccolò Vannucchi e Chiara Barzasi, due atleti cesenati rispettivamente in forza al Gymanstic Romagna Team e alla Renato Serra oggi pomeriggio a partire dalle 14.55 (diretta su Rai Play) andranno a caccia di medaglie nell’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Doha, in Qatar. Quella, tanto per non lasciare niente di sottinteso, che precede i Giochi Olimpici di Parigi e che serve ai tecnici di tutto il pianeta per affinare le liste delle convocazioni delle rispettive nazionali a cinque cerchi.

Vannucchi e Barzasi si sono conquistati l’accesso alle finali gareggiando contro atleti che hanno nel mirino l’oro di Parigi e lo hanno fatto a testa altissima. Nello specifico, Vannucchi oggi difenderà il tricolore nel volteggio, accedendo alla pedana col quinto posto provvisorio, grazie alla media di 14.383 punti ottenuti nei due salti eseguiti. Può fare meglio, limando qualche dettaglio ed eventualmente provando ad alzare il tiro - e la difficoltà della prova. Pensare al bronzo non è irrealistico, ma già la posizione attuale è da togliersi il cappello.

In ambito femminile invece Chiara Barzasi ha centrato il bis di finali. Si parte con la trave, dove ha ottenuto il quarto posto a quota 12.900 punti. La terza, la portoghese Filipa Martins, è arrivata a 12.933. È a un soffio, pienamente alla portata di Barzasi, che fin qui sta disputando una stagione stellare, mostrando un talento cristallino che in prospettiva futura non pone limiti ai sogni.

Barzasi ha poi agguantato anche l’ultimo posto disponibile per l’accesso alla finale del corpo libero.

In casa cesenate c’è ovviamente tanta soddisfazione: "Risultati di questo genere sono prima di tutto il riconoscimento del valore dei nostri atleti, che per essere arrivati dove sono ora, hanno compiuto un percorso importante con noi e i nostri tecnici – commenta il presidente delle due squadre Corrado Maria Dones –. In particolare Chiara Barzasi, come tutto il resto della squadra Renato Serra, è seguita da Marina Meldoli e Massimo Gallina, mentre Niccolò Vannucchi, insieme al Romagna Team ha al suo fianco Roberto Germani e Nicoletta Martinini".

"Il fatto che ora stiano gareggiando insieme ai migliori atleti al mondo ci riempie di orgoglio e di soddisfazione – prosegue –. Siamo fieri di loro, comunque si concludano le finali, e siamo convinti che questo non sia certo un punto di arrivo, anzi. Dalla loro, hanno tutte le potenzialità per continuare a migliorare". L’auspicio è tutt’altro che una frase fatta, dal momento che a strettissimo giro, il 25 e il 26 maggio, a Firenze si svolgeranno le Final Six della serie A1 italiana, alle quali parteciperanno entrambe le squadre cesenati.

Il Romagna Team in particolare può vantare sul secondo posto provvisorio, che proverà a migliorare.

Non serve aggiungere altro, se non che la passione e gli investimenti del sodalizio guidato da Dones stanno pagando frutti decisamente importanti. Il futuro comincia oggi pomeriggio a Doha, e ha tutte le caratteristiche per protrarsi molto a lungo.