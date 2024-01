Coppa Italia Eccellenza. Gambettola vola sul 3-2

Dopo aver sempre inseguito l’avversario, in semifinale di Coppa Italia Eccellenza regionale il Gambettola di Bernacci ha piazzato la volata vincente per prima raggiungere, e poi superare, uno Zola Predosa che per due volte si era portato in vantaggio. La squadra bolognese allenata da Zecchi scatta subito in avanti: al 10’ Gadda respinge sulla linea di porta il tiro di Zattini, nella mischia seguente il fallo di Protino viene punito col calcio di rigore.

Dal dischetto Nanetti fa centro col sinistro e sveglia il Gambettola che inizia a spingere a più non posso. Al 22’ il pari è già fatto, Rossi arriva sulla respinta corta di Maiella e calcia in rete. Poi il Gambettola continua a pressare, Aloisi fa furore sulla sinistra, le occasioni arrivano ma il tempo si chiude sul pareggio.

Ad inizio ripresa Cecchi inizia subito coi cambi e al 14’ il Sinistro secco di Cugino batte di nuovo Golinucci, il Gambettola per qualche minuto accusa il colpo poi si rimette ad attaccare. Al 30’ Farabegoli si porta la palla sul destro e sigla la nuova parità, non è finita perché al 37’ Mancini da sinistra trova il corridoio buono per piazzare il diagonale che fa esultare i pochi e infreddoliti tifosi gambettolesi presenti. Alla gara ha assistito Simone Alberici, presidente del Comitato Regionale che in anteprima ha svelato l’avversario del Gambettola: i modenesi del Terre Di Castelli, probabilmente di sabato, ancora da stabilire la sede della finale.

Il tabellino. Zola Predosa 2 Gambettola 3

Zola predosa: Maiella, Fiore, Baravelli (1’ st Marchesi), Margiotta (6’st Cugino), Mannarino, Di Giulio (1’ st Mengoli), Ruggeri, Oppi, Zattini (13’ st Oulai), Nanetti, Marzillo (10’ st Sandrolini). All.: Zecchi.

Gambettola: Golinucci, Marconi, Difino, Rossi, Aloisi, Merciari (12’ st Rigoni), Franchini (13’ st Vukaj), Turci, Gadda (18’ st Mancini), Longobardi, Protino (20’ st Farabegoli). All.: Bernacci.

Arbitro: Frigo di Parma.

Reti: 12’ pt Nanetti su rig., 22’ pt Rossi, 14’ st Cugino, 30’ st Farabegoli, 37’ st Mancini.

Roberto Daltri