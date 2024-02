Coppa Italia, la Futsal tiene testa ai campani

Una Futsal orgogliosa, ben disposta in campo dal tecnico Guidi (mister Osimani era impegnato con la nazionale di San Marino) è uscita a testa alta dalla Coppa Italia, eliminata a Benevento dalla prima della classe per 2-1. I campani ora giocheranno il 13 febbraio contro la Roma.

I romagnoli erano privi del portiere Montalti, del bomber Gardelli per impegni lavorativi e del nazionale Pieri, autore di una doppietta nell’amichevole degli azzurri contro il Marocco. Sotto di una rete al termine del primo tempo, segnata da Guerra, la Futsal combatte, non molla mai, subisce il raddoppio dei padroni di casa a due minuti dal termine del match con Botta poi quaranta secondi dopo accorcia le distanze con Dentini (foto). Assalto finale degli ospiti che però non trovano il gol. Sabato il campionato è fermo, la settimana successiva la Futsal (a due punti dalla zona playout) osserverà il turno di riposo e tornerà in campo martedì 13 febbraio alle 17,30 a Manfredonia contro la seconda della classe.

Futsal Cesena: Nardino, Zandoli, Venturini, Jamicic, Dentini, Piccioni, Baraccani, Suzzi, Traversari, Butturini, Esposito, Nilmar. Marcatore primo tempo: 7’41’’ Guerra. Marcatori secondo tempo: 18’33’’ Botta, 19’11’’ Dentini.