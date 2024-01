Alla biblioteca è iniziato "Super, andare oltre le storie a fumetti", il corso gratuito di fumetto e storytelling organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale Barbablù di Cesena. Un’iniziativa che si propone di avvicinare i giovani a questa forma di espressione artistica, sempre moderna ed ispiratrice anche di nuovi linguaggi. Il corso è diviso in due fasce di età: dagli 11 ai 14 anni e dai 14 ai 19 anni; per avere informazioni è possibile recarsi in biblioteca in piazza Ciceruacchio.