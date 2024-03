Cortocircuto al Media World

Paura ieri mattina al Media World di Savignano sul Rubicone. Alle 10.30 i dipendenti hanno visto uscire del fumo da un mobile in legno che contiene aspirapolveri, dovuto a un corto circuito. Immediatamente sono state attivate tutte le procedure del caso, sono stati fatti uscire i clienti, sono stati chiamati i Vigili del Fuoco di Cesena e nel frattempo gli operatori del Media World debitamente formati per fare fronte a questi casi hanno evitato il peggio. Con i Vigili del Fuoco tutto è stato messo in sicurezza e dopo mezz’ora i clienti, nessuno dei quali ha riportato conseguenze, sono stati fatti rientrare e l’attività del grande centro è ripresa normalmente.