Costi scolastici alleggeriti Aiuti alle famiglie per i libri di testo

Anche nell’anno scolastico 2023-2024, il Comune coprirà le spese per l’acquisto dei libri di testo della scuola elementare. A questo scopo l’amministrazione comunale destinerà un pacchetto di 150.600 euro ai beneficiari individuati nell’elenco nominativo degli alunni iscritti alle scuole primarie.

Il Comune di Cesena fornirà gratuitamente i libri alle bambine e ai bambini residenti e che frequentano le scuole statali e paritarie nel Comune; residenti a Cesena e che frequentano le scuole statali e paritarie fuori dal Comune; residenti all’estero ma iscritti a Cesena; residenti a Cesena ma domiciliati in un altro comune italiano. I beneficiari possono ritirare i libri di testo presso i rivenditori (librerie e cartolerie) di loro gradimento; il Comune provvede a liquidare i rivenditori dietro presentazione di nota riepilogativa dei libri consegnati agli alunni.

Dal 5 settembre fino al 26 ottobre, le famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono richiedere i contributi regionali per l’acquisto dei libri di testo. Per poter presentare domanda il nucleo familiare deve presentare i requisiti richiesti: i destinatari dei contributi sono gli studenti di età non superiore a 24 anni, nati a partire dal 1° gennaio 1999 e iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli enti locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e residenti sul territorio regionale; a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione dell’Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio della scuola frequentata.

Sono destinatari degli interventi del diritto allo studio scolastico, gli studenti e le studentesse che adempiono all’obbligo scolastico – primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado attraverso la modalità di istruzione parentale.

Gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. In più, per avere diritto ai benefici l’Isee del richiedente, in corso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce: fascia 1 Isee da 0 a 10.632,94 euro; fascia 2 Isee da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro. La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori, o da chi rappresenta legalmente il minore, o direttamente dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto da Er.go e denominato Ergo Scuola su https:scuola.er-go.it.