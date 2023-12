Countdown con i Soul Fingers e brindisi di mezzanotte in piazza

L’energia si sprigiona questa sera in piazza Mazzini a Mercato Saraceno grazie alla contagiosa band dei Soul Fingers. Un party a cielo aperto dove si potrà ballare con la selezione musicale dei dj Cavallaro e Volumetrica, mangiare al food truck e bere allo stand della pro Loco che offrirà anche il brindisi di mezzanotte a tutti i partecipanti.

La festa inizierà intorno alle ore 22 e proseguirà fino alle ore 3 del 1° gennaio con l’immancabile countdown a mezzanotte e il brindisi.

Quello di Soul Fingers è da dieci anni un vero e proprio culto in Romagna, dove accorrono centinaia di appassionati da tutta l’Emilia-Romagna e anche dalle Marche, ed è riconosciuta come la realtà che ha dato vita a un movimento di Black music del tutto nuovo, che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta la regione, ma rimane l’unico e inimitabile. Soul Fingers è una realtà consolidata, una istituzione riconosciuta della Black Music in Romagna.