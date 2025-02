Crepe in maggioranza sulla variazione di bilancio

Colpo di scena a Longiano in consiglio comunale. Dopo la surroga del consigliere di minoranza dimissionario Gianfranco Gori con Stefano Montani, c’era un unico punto all’ordine del giorno: la prima variazione di bilancio dell’anno. Si tratta di un movimento fra capitoli di 614mila euro. Ma ecco la sorpresa: la variazione è passata con 8 voti a favore e 5 astensioni. Oltre ai quattro consiglieri di minoranza, fra le file della maggioranza, si è astenuto anche il consigliere Giuseppe Lucio.

Dice Matteo Venturi, capogruppo di minoranza: "La nostra astensione è un segnale comunque di apertura e non di opposizione acritica. Dubbi sulla cospicua entità del pacchetto forse sono sorti anche all’interno della stessa maggioranza, visto che il consigliere Lucio si è astenuto come noi alla votazione. O c’è un serio problema di tenuta della maggioranza, oppure i nostri rilievi non sono così inutili come qualcuno vuole fare credere".

Matteo Venturi torna sulla variazione di bilancio e aggiunge: "La variazione prevede, tra le decine di voci, il trasferimento ad Acer di un contributo regionale di 345.000 euro per la manutenzione straordinaria degli alloggi popolari di via Santa Chiara, 19.500 euro per la manutenzione dell’impianto di riscaldamento della palestra della scuola di Balignano, 15.000 euro per un incarico di progettazione dell’ultima parte della pista ciclopedonale di Crocetta. Fra le tante voci, condividiamo i fondi girati ad Acer per la necessaria ristrutturazione delle case popolari e quelli destinati alle scuole di Balignano. Contestiamo soprattutto l’entità del pacchetto: si muovono a inizio anno oltre 600mila euro di risorse rispetto al bilancio di previsione approvato solo a dicembre. In più ci sono partite di giro che hanno a monte non fondi, ma scelte da noi non pienamente condivise, quali la riorganizzazione degli uffici e del personale e la gestione dell’ufficio turistico e del servizio di comunicazione istituzionale che, proposte in un unico indistinto pacchetto, ci hanno spinto a un globale voto di astensione".

Ha aggiunto il sindaco Mauro Graziano: "Rimaniamo molto perplessi sull’astensione. Abbiamo ricevuto un contributo per la ristrutturazione delle case popolari e abbiamo avuto la premura di girare subito i soldi ad Acer per permettere ai nostri inquilini di vivere in una situazione migliore".

Ermanno Pasolini