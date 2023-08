Crepuscoli d’aurora, la nuova raccolta di Manuela Cecchetti

Si intitola ‘Crepuscoli d’aurora’ la nuova raccolta poetica della cesenate Manuela Cecchetti. Edito da Bertoni, è una silloge di versi articolati tra liriche e haiku, che si avvale della prefazione del noto poeta e critico letterario Carmelo Consoli. In questi componimenti l’autrice, che ama definirsi "una pietruzza in mano al vento", con l’ausilio della parola tenta di contrastare il "non senso" di un tessuto sociale contemporaneo in balia di sé stesso, delle proprie fragilità, delle proprie chimere fuorvianti e di gettare una luce di speranza alle giovani generazioni, invitandole a coltivare un affetto autentico per la madre terra e per tutti i relativi coinquilini: umani animali, vegetali. La parola può infatti fungere da "sentinella delle coscienze" aiutando le persone a riflettere sul futuro dell’umanità e del pianeta. "In questa raccolta poetica liriche e haiku si fondono in un equilibrio armonico in cui la parola si sussegue tra ascolti delle voci della natura, ricerche di azzurrità di orizzonti, denunce di aridità umane, appelli ad una ricerca di salvezza e speranza fino a spietate analisi sugli esseri umani", scrive Consoli nella prefazione. Manuela Cecchetti, laureata in Scienze religiose, ha alle spalle diverse pubblicazioni: ‘La Terra … un pianeta da amare’, ‘Il più grande essere umano del XX secolo. La straordinaria vicenda di Albert Schweitzer’ e una prima raccolta poetica dal titolo ‘Lampi bagliori diamanti. Meteore d’Eterno’. Numerosi suoi versi editi e inediti sono stati pubblicati su siti e antologie letterari online sia italiani che stranieri. E’ inoltre presente in una nuova silloge del poeta australiano Glen Phillips, uscito nelle scorse settimane, in qualità di traduttrice italiana insieme ad altri autori, provenienti da varie parti del mondo.

f.s.