Cresce anche la ’Renato Serra’. Quarte uno scalino sotto alle big

"E’ una vita che mi dedico con tutta me stessa a questa disciplina e ora, vedere i risultati nella nostra squadra, che gareggia alla pari con le migliori d’Italia, mi ripaga con gli interessi per tutti i sacrifici e per la passione che ho sempre messo nel mondo della ginnastica".

Marina Meldoli si emoziona mentre commenta l’indiscutibile percorso di crescita di un gruppo, quello della ‘Renato Serra’ Cesena, arrivato nell’olimpo della serie A1 femminile.

Si emoziona e ha tutto il diritto per farlo, perché quando nelle favole arriva il lieto fine, è sempre il momento giusto per godersi un pieno e appagante sorriso. Ma non certo per chiudere il libro dei sogni, perché ogni punto di arrivo è il punto di partenza verso un traguardo ancora più alto. La squadra cesenate allenata da Marina Meldoli e Massimo Gallina si è infatti classificata quarta (a un soffio dalla terza) nella tappa di Ancona del campionato di A1 di ginnastica artistica femminile.

"Tutte le nostre atlete meritano un grande applauso – commenta Meldoli – per quello che stanno ottenendo. Abbiamo confermato il quarto posto della gara iniziale, che già era stato ben superiore alle attese e anche quello nella classifica provvisoria. Per la prima volta siamo andate in gara nel raggruppamento delle migliori: accanto a noi c’erano le atlete abituare a gareggiare per le medaglie olimpiche e per i titoli internazionali. Potevamo essere intimorite e invece abbiamo fatto emergere il meglio, approfittando della situazione per cogliere ogni sfumatura dai comportamenti e dagli approcci alla gara delle ‘big’. Sono occasioni che valgono tantissimo e i cui riscontri si colgono fin da subito, dagli allenamenti succesivi del gruppo. I veri punti di crescita arriveranno però in maniera ancora più spiccata nelle gare successive che andremo a disputare".

Meldoli ha speso parole di elogio per tutte, a partire da Chiara Barzasi, che si sta costruendo una carriera internazionale di primissimo livello: "Ha disputato una gara eccezionale, confermandosi tra le migliori giovani italiane. Avere in squadra un’atleta del suo talento è importante anche per tutte le altre, che in lei trovano sicurezze e fiducia. Ma la ‘Renato Serra’ è così in alto per merito di tutte le sue componenti, da Lisa Agosti, che si è messa alle spalle un anno perso a causa di un infortunio e le estremamente promettenti Vittoria Ferrarini e Rebecca Evangelisti. Tutto senza dimenticare la ‘veterana’ Tisha Volleman, classe 1999, che si conferma un baluardo di grande qualità".

E adesso? Nessuno ha intenzione di accontentarsi. "Il bello dello sport è questo: ti spinge ad andare sempre oltre, a sognare sempre più in grande. La nostra squadra è davvero giovanissima e ha un alto margine di miglioramento, al quale tutti quanti noi ambiamo. Siamo all’inizio del nostro percorso, non certo alla fine. Tutte le aspirazioni per queste ragazze sono legittime. Davvero tutte". Comprese quelle che si scrivono disegnando cinque cerchi intrecciati tra loro.

Luca Ravaglia