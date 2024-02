Crescono utenti e prestiti

Il 2023 è stato un anno di crescita per la Biblioteca Malatestiana di Cesena che ha offerto i suoi servizi a 10.986 utenti fissi (a fronte del 9.159 dell’anno precedente) accogliendo 2.609 nuovi iscritti. La biblioteca ha arricchito le proprie collezioni con oltre 8 mila documenti e ha acquisito il fondo fotografico ’Giovanni Zaffagnini’, grazie all’intervento della Regione Emilia-Romagna. "Si tratta di dati che confermano – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – la visione di biblioteca promossa da questa amministrazione attraverso l’ampliamento della Malatestiana, l’introduzione di nuovi servizi, la riorganizzazione degli spazi e la presentazione di molteplici attività pensate per le famiglie, i piccolissimi e per i giovani, studenti e non".

L’anno scorso sono stati registrati 173.124 prestiti, di cui 2189 richieste di prestito intersistemico, ovvero di documenti dati a prestito ad altre biblioteche, e 2.690 di prestito da altre biblioteche. I lettori hanno potuto apprezzare due nuovi servizi, entrambi gratuiti: il prestito interbibliotecario tra le biblioteche e i punti lettura del sistema bibliotecario del Comune di Cesena Con.Te.Sto e tra le principali biblioteche della Romagna. Per glii appassionati di classifiche il libro più prestato del 2023 per la sezione adulti è "La portalettere" di Francesca Giannone. Alla Mediateca sono stati contati 45.897 movimenti (+19,1% sul 2022, 41.655 prestiti con una crescita del +20,2%). Per la sala Gaming si contano 5.246 prenotazioni di postazioni.