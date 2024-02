Crimi, il campione dei pasticceri. Nuovo giudice per la Federazione

Ambizioso riconoscimento per un pasticcere che vive e lavora a Gambettola, promosso giudice di pasticceria per la Fipgc (Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria).

Antonino Crimi, 46 anni, nato in Sicilia e subito dopo con la sua famiglia trasferito in Romagna, è il campione italiano 2023 dei pasticceri (il titolo l’ha vinto nella gara disputata a Massa Carrara con la sua creazione dolciaria "Raccontami", per la categoria Pastigliaggio & Monoporzione Moderna).

Crimi è anche capitano della nazionale italiana di pasticceria nelle gare dei campionati mondiali: l’ultima si è svolto in Ottobre 2023 a Milano e la sua formazione è arrivata quarta.

Oggi Crimi è stato nominato giudice di pasticceria dalla Federazione Italiana Fipgc, e come tale parteciperà alle selezioni regionali che si svolgeranno in Veneto, per l’accreditamento dei giovani pasticceri in gara nel sesto campionato nazionale degli Istituti Alberghieri d’Italia. L’evento è organizzato dalla Federazione e dal Ministero dell’Istruzione per valorizzare le giovani promesse della pasticceria italiana.

