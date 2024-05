Cronisti in classe al gran finale. La premiazione dei vincitori venerdì al Palazzo del Ridotto

La ventiduesima edizione del campionato di giornalismo tra le scuole medie ‘Cronisti in classe’ è avviata alla conclusione. Mentre proseguono le pubblicazioni delle ultime pagine realizzate dagli studenti in gara (oggi e giovedì), è già fissato l’appuntamento per la manifestazione finale con la premiazione dei vincitori e di tutte le scuole partecipanti. L’evento si terrà venerdì 31 maggio alle ore 10 nella Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto di Cesena. Otto sono le scuole in gara: scuola ‘Viale della Resistenza’ di Cesena, scuola ‘sacro Cuore’ di Cesena, scuola ‘san Domenico’ di Cesena, scuola ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico, istituto ‘Giulio Cesare’ di Savignano sul Rubicone, scuole medie di Sogliano, Roncofreddo e Borghi. La classifica finale e il vincitore dell’edizione 2023-2024 verranno rivelati direttamente sul palco della manifestazione nella mattinata di venerdì. Per i primi tre classificati sono previsti premi in buoni acquisto di materiale scolastico, per tutti targa ricordo di partecipazione. Alla cerimonia interverranno i giornalisti del Resto del carlino, rappresentanti di Confcooperative Romagna partner dell’iniziativa. A tutti gli alunni che interverranno alla manifestazione, al termine verrà offerta una merenda con prodotti del nostro territorio e latte offerto dalla Centrale del Latte di Cesena.

L’iniziativa ‘Cronisti in classe’ viene svolta in tutte le province coperte dalle cronache del Resto del Carlino ed è ormai un appuntamento tradizionale per coinvolgere i giovani nella lettura e nella produzione di informazione, anche per promuovere la crescita del loro senso dinanzi alle dinamiche dei mass media, dei social network e della circolazione di ‘fake news’. L’anno scorso il concorso è stato vinto dalla scuola media di Calisese.

