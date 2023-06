Cura dell’ictus, premiato il Bufalini

L’ospedale Bufalini di Cesena si conferma Centro Diamante nella cura dell’ictus per il 2022. Anche per quest’anno, infatti, la Stroke Unit di Cesena è stata premiata con il massimo riconoscimento di Diamond Awards per il secondo e quarto trimestre 2022, all’interno del progetto internazionale Angels rivolto all’implementazione della cura dell’ictus.

Il premio è stato consegnato al dottor Marco Longoni, direttore dell’Unità Operativa di Neurologia Cesena Forlì, durante il Congresso Europeo sullo stroke ( che si è svolto a Monaco di Baviera dal 24 al 26 maggio.

L’adesione al progetto di implementazione della cura nell’ictus, attivo in tutte le Neurologie dell’Ausl Romagna dal 2020, ha permesso a tutti i centri che praticano trombolisi endovenosa (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) di poter misurare la propria performance nella gestione della terapia iperacuta dell’ictus e di rimodulare i percorsi e le procedure con la finalità di raggiungere gli standard europei.

"Il costante mantenimento di livelli di eccellenza nella cura dell’ictus, monitorato dal 2020 ad oggi e premiato con gli Angel Awards– commenta il dottor Longoni - è frutto dell’impegno di tutte le unità operative della Romagna coinvolte nel percorso stroke (118, medicina d’urgenza, pronto soccorso, neurologia, neuroradiologia diagnostica, neuroradiologia interventistica, anestesia e rianimazione, riabilitazione, neurochirurgia) e rappresenta un doveroso riconoscimento al lavoro quotidiano di tutto il personale dedicato alla cura dei pazienti con patologia tempo dipendente cerebrovascolare".