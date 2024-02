Da Elsa Morante a Leopardi, due eventi alla Malatestiana

Doppio appuntamento con l’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana. Oggi alle 16, 30, nell’aula magna è in programma il secondo incontro del ciclo “Novecenta” che vede il professor Marino Biondi dell’Università di Firenze approfondire le figure delle grandi scrittrici italiane del secolo scorso. In questa nuova conferenza il professor Biondi parlerà di Elsa Morante e del suo capolavoro “La storia”, vero classico moderno che di recente è tornato all’attenzione del grande pubblico con la fiction trasmessa da Rai 1. Giovedì alle 16,30 nella Sala Lignea il professor Giuseppe Gilberto Biondi, docente emerito dell’Università di Parma, che terrà una conferenza dal titolo “Natura della poesia e poesia della natura: Lucrezio e Leopardi”, con cui si conclude il ciclo “Radici e identità della cultura europea”. La partecipazione è libera per entrambi gli eventi.