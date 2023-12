Da lunedì tratto chiuso per Roma

Per gli interventi di manutenzione dei viadotti Casetta e Savio V, nuova fase dei lavori che saranno avviati la prossima settimana in E45. Terminate le attività nella carreggiata verso Ravenna, per avviare i lavori in carreggiata opposta, da lunedì sarà chiuso al traffico in direzione Roma il tratto incluso tra il km 202,050 ed il km 203,300.

I lavori rendono necessaria anche la chiusura al traffico verso Roma della rampa di ingresso dello svincolo di Mercato Saraceno dove stanno proseguendo, in corrispondenza della rampa di uscita, già precedentemente chiusa al traffico, le attività per la messa in sicurezza del muro di contenimento danneggiato dall’alluvione di maggio.

Gli utenti potranno usufruire dello svincolo Bivio Montegelli o quello di Montecastello. Sempre lunedì riaprirà lo svincolo di Quarto in direzione Ravenna.