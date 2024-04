Dal Brasile in aereo a 104 anni. L’avventura di nonna Nelcy

A 104 anni suonati si è imbarcata in aereo per la prima volta ed ha volato per novemila km, arrivando a Cesena dal Brasile per visitare per la prima volta l’Italia dopo che una delle sue nipoti, Luisa De Brochado Amaral, ha sposato nel luglio 2021 un cesenate, Francesco Maria Gherardi. E’ l’impresa di nonna Nelcy Machado De Brochado che, arrivata a Cesena, ha espresso la volontà di incontrare due persone: papa Francesco e il sindaco Enzo Lattuca.

"L’Italia – ha raccontato la nonnina brasiliana a Lattuca – è bellissima. Mi fermerò per circa un mese, ma ho bisogno di visitarla: ho chiesto alla mia famiglia di mostrarmi Roma, dove sono stata poco dopo il mio arrivo e dove ho incontrato, nel corso di un’udienza generale, il Papa, ma anche altri luoghi religiosi, come la vicina San Luca, a Bologna. Quando sono salita a bordo, sull’aereo, tutti mi guardavano sorpresi riservandomi grandi attenzioni, poco dopo il Comandante dell’aereo ha comunicato a tutti i passeggeri che su quel volo c’era un ospite speciale: una donna che ha vissuto oltre un secolo. Ero io". "L’energia e la forza di questa nonna sono davvero esemplari" ha detto il sindaco di Cesena.