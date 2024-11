Dalla Cna riconoscimento alla Daedalus XR

La ditta Daedalus XR di Cesenatico è stata premiata all’assemblea di Cna Emilia-Romagna a Bologna. Il premio è stato consegnato dal presidente provinciale di Cna, Lorenzo Zanotti, e dal direttore generale Franco Napolitano, a Samuele Spotti, uno dei soci della ditta. Daedalus XR è innovativa nel campo della formazione, sviluppa scenari realistici per l’apprendimento aziendale, compreso un Digital Human dotato di intelligenza artificiale per assistere nella consulenza sui prodotti. Nel corso dell’assemblea è stato consegnato anche il premio Cna Emilia-Romagna, dedicato a personalità che, nella nostra regione, si distinguono per l’impegno civile e sociale. I premiati di quest’anno sono stati il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico dell’Emilia-Romagna, con grande riconoscenza per avere tenuto alto l’onore dell’Italia alle olimpiadi di Parigi 2024. Il manufatto del premio è stato realizzato da due artigiani, Davide Caprili, che da oltre vent’ anni esercita la professione del fabbro nella sua Savignano sul Rubicone, e una collega reggiana. I tre candidati alle elezioni per la presidenza della Regione, hanno dato vita ad un confronto, con i riflettori puntati sulla capacità di ciascun candidato di rispondere alle esigenze di un sistema economico così articolato come quello emiliano-romagnolo, davanti ad oltre 600 tra imprenditori e imprenditrici.

g.m.