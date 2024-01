’Dall’alba al tramonto’, una lettura per ricordare il giorno della Memoria

Proseguono le iniziative in occasione del giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. Sabato, a partire dalle 10 e fino alle 12, la Biblioteca Malatestiana ospiterà l’iniziativa ’Dall’alba al tramonto’, una lettura pubblica di brani tratti dai libri che raccontano la lunga notte della Shoah ripercorrendo il difficile periodo che va dal 1938, anno in cui in Italia furono promulgate le leggi razziali, fino alla fine della seconda guerra mondiale. "Abbiamo pensato a una lettura pubblica che, proprio nel giorno dedicato alla Memoria, prenderà avvio dalle pagine dell’opera memoralistica di Primo Levi ‘Se questo è un uomo’ – commenta l’assessore alla cultura Carlo Verona – Si tratta di un’iniziativa aperta a chiunque voglia partecipare, come spettatore o come lettore". Una staffetta di voci prenderà forma sul filo della memoria spaziando da Primo Levi a Elvira Hemphel Manthey a Giorgio Bassani e a molti altri. Tutti coloro che intendono condividere la propria lettura possono farlo presentandosi nella mattina di sabato in Malatestiana e leggendo a voce alta il brano selezionato.

Al termine dell’iniziativa alle 12, l’Amministrazione comunale attraverso la deposizione di una corona alla lapide ai concittadini ebrei deportati del palazzo del Ridotto, ricorderà le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico. I concittadini ebrei deportati sono: Bernard Brumer, Elena Brumer-Rosenbaum, Anna Forti, Elda Forti, Lina Forti, Lucia Forti, Diana Iacchia, Dina Iacchia, Amalia Saralvo Levi, Giorgio Saralvo, Mario Saralvo.