Dalle Tre piazze alla stazione:. Cesena si presenta a Praga

Riorganizzazione degli spazi verdi, pedonalizzazione e gestione della viabilità, tutela del patrimonio culturale, riqualificazioni di aree industriali dismesse e ricucitura del tessuto urbano. Sono queste le tematiche poste al centro del meeting che nel mese di aprile si è tenuto a Praga e a cui il Comune di Cesena, rappresentato dalle architette Veronica Bartolomeo e Virginia Gualazzi del Settore Lavori Pubblici, è stato invitato con lo scopo di illustrare alle delegazioni europee presenti i grandi progetti cittadini a firma dell’amministrazione comunale. Dopo aver presentato, lo scorso aprile, a Berlino il progetto “Abitare sociale Cesena – Riuso e rigenerazione del complesso monumentale Roverella in centro storico”, che rappresenta un importante sforzo da parte dell’amministrazione comunale e di Asp Cesena-Valle Savio per la rigenerazione dello storico edificio che si estende per oltre 6mila metri quadrati nel cuore del centro storico della città, l’amministrazione comunale di Cesena ha condiviso in Europa altrettanti progetti che disegnano la città del futuro: la riqualificazione di piazza della Libertà e delle tre piazze, l’intervento di rigenerazione urbana delle aree prospicienti la stazione ferroviaria di Cesena e l’opera di desigillazione di Case Finali.

La visita è stata caratterizzata da numerosi sopralluoghi a casi studio significativi per l’applicazione dei criteri del manuale alla città di Praga in diversi contesti. Da queste visite studio è scaturito un confronto costruttivo tra i delegati delle varie città partecipanti e i progettisti dell’IPR sulle potenzialità e criticità di uno strumento come il Manuale e sulle sue possibili applicazioni e replicabilità nei diversi contesti europei di provenienza.