Dallo swing al rock con Sugarpie and the Candymen

Sugarpie and the Candymen con la cantante Lara Ferrari, sono i protagonisti del prossimo appuntamento di Jazz Club 2024, la nuova rassegna allestita al Jam Session di Cesenatico da Chicco Capiozzo. Domani sera, a partire dalle 21.30, sul palco si esibirà un quintetto molto interessante, in cui la voce della Ferrari è accompagnata da Jacopo Delfini alla chitarra gipsy, Renato Podestà alla chitarra e banjo, Alessandro Cassani al contrabbasso e Roberto Lupo alla batteria. I Sugarpie and The Candymen sono un gruppo la cui storia inizia nell’estate 2008, quando Jacopo Delfini, Renato Podestà, Roberto Lupo, Alex Carreri e Georgia Ciavatta decisero di fondare una band che miscelasse swing manouche, jazz degli anni ‘40, pop, rock e rock’n’roll: dai Led Zeppelin a Django Reinhart, a Bessie Smith, ai Guns & Roses, a Ray Charles, per citarne qualcuno, con uno stile virtuosistico e pieno di humor. Una loro versione di "Bohemian Rapsody" è stata persino lodata da Brian May dei Queen. Il primo album "Sugarpie and the Candymen" del 2009 è stato un successo ed in seguito hanno pubblicato diversi dischi e ottenuto premi in importanti rassegne. Per il concerto di mercoledì sera è consigliata la prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144. La rassegna Jazz Club 2024 proseguirà nelle successive serate di mercoledì, il 24 gennaio, sempre alle 21.30, si esibiranno dal vivo i NoRiPlay con protagonisti la cantante Sara Jane Ghiotti, Simone Migani al piano, Mauro Mussoni al contrabbasso e Pako Montuori alla batteria. Il 31 gennaio i riflettori saranno invece tutti per il trio formato da Chicco Capiozzo alla batteria, Cico Cicognani al basso e Antonio Faraò al piano.

Giacomo Mascellani