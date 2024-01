Danni ai quadri elettrici. Le indagini

Mentre i tecnici sono al lavoro negli impianti dove sono state danneggiate due pompe che erano in azione nel ponte di viale Roma per tenere in secco l’area di cantiere, la Polizia locale sta analizzando le immagine delle telecamere per tentare di identificare gli autori dell’atto vandalico di sabato notte.

Gli operai specializzati sono al lavoro e decideranno se riparare le pompe oppure sostituirle con altre.

Si tratta di una manomissione fatta con l’intenzione di causare dei danni precisi, attraverso una forzatura sui quadri elettrici attraverso i quali si alimentano le pompe. Il blocco delle pompe ha provocato l’allagamento dell’area di cantiere.