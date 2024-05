Degustazioni, food truck e musica, giugno si apre con il Wine Festival

I giovani albergatori di Adac Federalberghi continuano ad organizzare iniziative promozionali legate al territorio, al fine di rendere sempre più ricca e variegata la proposta attrattiva di Cesenatico. Il prossimo appuntamento si terrà la sera del 1° giugno ed è Cesenatico Wine Festival. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è già considerata un appuntamento fisso, soprattutto per gli amanti del vino di qualità e del turismo enogastronomico. L’evento si terrà nella cornice di piazza delle Conserve, nel cuore del borgo di pescatori, e vedrà la partecipazione di numerose aziende vinicole romagnole, che approfittano di una platea molto vasta, per presentare le loro etichette. I visitatori avranno l’opportunità di degustare una vasta selezione di vini, in un’atmosfera unica e festosa, accompagnati dalle note musicali di due band di musicisti, mentre i food truck sforneranno piatti sfiziosi da passeggio. L’obiettivo è valorizzare le eccellenze enologiche del territorio, promuovendo Cesenatico come meta ideale per il turismo enogastronomico. "Noi giovani albergatori – dice Filippo Torres, presidente dell’associazione alla quale aderiscono una ventina di strutture gestite da imprenditori under 40 –, crediamo fortemente nel territorio e nella sinergia tra le varie realtà locali. Accoglienza e iniziative promozionali, devono andare di pari passo, al fine di far crescere e arricchire la proposta turistica di Cesenatico, che non è solo mare, ma anche cultura, gastronomia e tanto altro. La nostra città può offrire diverse opportunità di crescita, creando una rete di collaborazioni con le eccellenze locali. Il Cesenatico Wine Festival in tal senso è una manifestazione sulla quale puntiamo molto".

Giacomo Mascellani