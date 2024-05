Dehors, approvato il nuovo regolamento

Nuovo regolamento sull’occupazione di suolo pubblico, entrerà in vigore fra dodici mesi. Il Consiglio Comunale di Cesenatico ha approvato, con 10 voti favorevoli e 6 astensioni, il nuovo regolamento che disciplina gli arredi - dehors - e le modalità di occupazione su suolo pubblico usate dai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dalle attività artigianali di produzione alimentare e da altri esercizi commerciali del centro storico. La sua finalità è regolamentare le tipologie di arredo ammissibili e compatibili con il decoro urbano di Cesenatico ed è il frutto di un lavoro dell’amministrazione e degli uffici tecnici con il coinvolgimento della Capitaneria di Porto, della Soprintendenza e del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì a cui sono seguiti confronti con le associazioni di categoria. Il regolamento precedente era nato nel 2008. Alla base di tutto viene confermata la natura temporanea delle occupazioni che saranno consentite nella configurazione estiva (lato banchina) dal 1° marzo al 1° weekend di novembre mentre dal 1° weekend di novembre al 28 febbraio rimane consentita l’occupazione di suolo pubblico nella porzione di porto lato muro degli edifici. Resiste la natura temporanea e amovibile delle occupazioni, caratteristiche necessarie per garantire interventi di emergenza alle imbarcazioni presenti sul porto e per tutelare e valorizzare al meglio gli aspetti paesistici del porto canale leonardesco e del centro storico soprattutto nei mesi invernali. Una delle principali novità del nuovo regolamento è la possibilità di installare su tre lati dell’occupazione paraventi di altezza massima pari a 170cm in vetro e con alte caratteristiche di trasparenza. Tale configurazione sarà possibile dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° settembre al 1° weekend di novembre ed è finalizzata a rendere più gradevole la permanenza nelle occupazioni esterne durante i mesi primaverili e autunnali. Una seconda novità riguarda i colori e gli arredi ammessi. Le tonalità di tende, tavoli e arredi sono stati definiti in tabelle cromatiche e ogni esercizio potrà scegliere tra diverse tipologie di materiali di tavoli e sedie purché sia unico per tutto l’esercizio. Sono vietati tappeti, divanetti, puff e altri elementi estranei al decoro pubblico. Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento, la limitazione prevede l’utilizzo di sistemi a bassa dispersione di calore e basso impatto energetico. Restano comunque confermate le attuali tipologie di dehors con struttura metallica e copertura ove ammesso e gli ombrelloni con tavoli nelle aree di maggiore tutela come nell’area di via Armellini di fronte al Museo della Marineria. Per chiarire e semplificare al massimo l’applicazione del regolamento il porto e le aree del centro sono state suddivise in 10 zone ciascuna delle quali con caratteristiche peculiari e sono dettagliate inoltre aree rosse in prossimità di piazze e monumenti dove non saranno ammesse le occupazioni di suolo pubblico.

Ermanno Pasolini