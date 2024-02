Dellapasqua è il candidato del centrosinistra

Nicola Dellapasqua ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Savignano sul Rubicone per il centrosinistra. Nel presentarsi alla città nella sala Allende, Dellapasqua ha delineato la sua idea di futuro per il luogo in cui è nato, cresciuto e ha già operato per dieci anni come giovanissimo amministratore e vicesindaco nella giunta Giovannini. "Ho deciso di candidarmi a sindaco perché Savignano per me è come una famiglia – dice –. So quanto è ricca e forte la nostra comunità, i problemi, le sfide e il percorso che Savignano deve fare per essere una città forte, consapevole di quanto è bella e per riuscire a competere, anche nei prossimi vent’anni, nel mondo che verrà".

Dellapasqua ha illustrato alcuni dei temi attorno ai quali ruota il suo programma politico: "So, perché l’ho vissuto, quanto i savignanesi amano il proprio paese e come Savignano è diventata la città più grande del territorio del Rubicone – spiega –. Lo abbiamo fatto col lavoro, con la serietà e senza lasciare indietro nessuno, vivendo come una vera comunità. Con questa candidatura si apre un nuovo progetto per la nostra città che deve raccogliere le sfide che il momento storico ci pone davanti". "Tre su tutte – precisa–. Le risposte al cambiamento climatico e un forte governo pubblico alla transizione energetica; la salvaguardia dell’unità e della coesione della nostra comunità attraverso servizi pubblici che intervengono sui bisogni delle classi medie, genitori e anziani; una logistica infrastrutturale coerente con un distretto industriale importante come quello del Rubicone. Insomma, una città moderna, ma al contempo fiera e orgogliosa della propria storia e della propria identità".

"Tutto questo – spiega – lo faremo insieme a una coalizione rinnovata, che nelle prossime settimane verrà presentata, ma soprattutto insieme ai savignanesi, ai quartieri, alle associazioni, ai singoli cittadini, alle forze politiche e di rappresentanza, avviando un grande percorso di confronto pubblico e di ascolto sul programma".

"L’unica promessa che voglio fare ai miei concittadini è quella che per Savignano ci metterò il cuore – conclude Dellapasqua – che soffrirò e riderò con loro, che mi sforzerò, tutti i giorni, di vedere la città con gli occhi dei bambini, degli anziani e di tutte le persone che soffrono e che hanno bisogno di non essere lasciate sole dallo Stato, e di sentirsi abbracciate dalla nostra comunità".

