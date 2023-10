Denunciato straniero senza passaporto

Un cittadino straniero in regola sul territorio italiano, è stato denunciato dai carabinieri di Cesenatico perchè non aveva i documenti. Si tratta di un uomo di 32 anni che dovrà rispondere al giudice per il fatto di non aver presentato il passaporto senza un giustificato motivo. Lo straniero è stato fermato da una pattuglia mentre percorreva in bicicletta il viale Carducci. L’uomo ha detto di non avere con se i documenti ed è stato quindi accompagnato in caserma per degli accertamenti fotodattiloscopici, dai quali è emerso appunto che è regolare sul territorio nazionale. I carabinieri sulla costa proseguono i controlli sugli stranieri.